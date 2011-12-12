香港《文汇报》：中国完全市场经济地位应获承认

（12月12日社评）

中国国家主席胡锦涛呼吁有关国家尽快承认中国完全市场经济地位,放松高新技术产品对华出口管制,方便中国企业前往投资,为双边贸易平衡发展创造条件.

一些西方国家,至今不承认中国完全市场经济地位,既对中国不公平,也不利於加强双边合作,对抗金融危机.西方国家理应及早承认中国完全市场经济地位,取消所有高新科技产品的出口管制,并撤销所有阻碍中国企业投资海外的藩篱,藉此推动中国市场进一步与国际社会接轨,改善贸易不平衡的问题.中国也要善用目前丰厚的外汇储备及经济实力,在对其他国家施以援手的同时,也应将承认中国完全市场经济地位作为交换条件之一,在平等的环境下达致互利双赢.

尽管中国的贡献如此巨大,但根据入世时的协定,直至2016年中国的完全市场经济地位才获认可,令中国在进口高新科技产品及投资海外等方面受到各种掣肘.时移世易,中国对全球经济及贸易的重要性不言而喻,继续对中国贸易实行管制既无理据,也不公平.过去部分国家经常借中国贸易顺差来搞事,藉此催迫人民币升值.然而,造成贸易不平衡的主因不在於人民币汇率,而在於有关国家对於产品出口到中国设立了种种限制.

尽管中国的贡献如此巨大,但根据入世时的协定,直至2016年中国的完全市场经济地位才获认可,令中国在进口高新科技产品及投资海外等方面受到各种掣肘.时移世易,中国对全球经济及贸易的重要性不言而喻,继续对中国贸易实行管制既无理据,也不公平.过去部分国家经常借中国贸易顺差来催迫人民币升值.然而,造成贸易不平衡的主因不在於人民币汇率,而在於有关国家对於产品出口到中国设立了种种限制.西方国家应提早承认中国的完全市场经济地位,取消所有贸易及投资限制,去除所有制度性的障碍,让中国与国际社会能够在公平、合理的环境下进行贸易.(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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