香港《文汇报》：中国完全市场经济地位应获承认

中国外储破“3”心理冲击大于实际影响 续下降空间有限--中金
路透上海2月8日 - 中国大型投行--中金公司周二发布研报称，中国外汇储备跌破3万亿美元会带来一定的心理冲击，但不会改变中国外储充足的基本形势，心理冲击大于实际影响，预计中国外储进一步下降的空间有限。
（12月12日社评）
中国国家主席胡锦涛呼吁有关国家尽快承认中国完全市场经济地位,放松高新技术产品对华出口管制,方便中国企业前往投资,为双边贸易平衡发展创造条件.
一些西方国家,至今不承认中国完全市场经济地位,既对中国不公平,也不利於加强双边合作,对抗金融危机.西方国家理应及早承认中国完全市场经济地位,取消所有高新科技产品的出口管制,并撤销所有阻碍中国企业投资海外的藩篱,藉此推动中国市场进一步与国际社会接轨,改善贸易不平衡的问题.中国也要善用目前丰厚的外汇储备及经济实力,在对其他国家施以援手的同时,也应将承认中国完全市场经济地位作为交换条件之一,在平等的环境下达致互利双赢.
尽管中国的贡献如此巨大,但根据入世时的协定,直至2016年中国的完全市场经济地位才获认可,令中国在进口高新科技产品及投资海外等方面受到各种掣肘.时移世易,中国对全球经济及贸易的重要性不言而喻,继续对中国贸易实行管制既无理据,也不公平.过去部分国家经常借中国贸易顺差来搞事,藉此催迫人民币升值.然而,造成贸易不平衡的主因不在於人民币汇率,而在於有关国家对於产品出口到中国设立了种种限制.
尽管中国的贡献如此巨大,但根据入世时的协定,直至2016年中国的完全市场经济地位才获认可,令中国在进口高新科技产品及投资海外等方面受到各种掣肘.时移世易,中国对全球经济及贸易的重要性不言而喻,继续对中国贸易实行管制既无理据,也不公平.过去部分国家经常借中国贸易顺差来催迫人民币升值.然而,造成贸易不平衡的主因不在於人民币汇率,而在於有关国家对於产品出口到中国设立了种种限制.西方国家应提早承认中国的完全市场经济地位,取消所有贸易及投资限制,去除所有制度性的障碍,让中国与国际社会能够在公平、合理的环境下进行贸易.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透香港2月7日 - 投行中信里昂周二称，随着中国经济持续改善以及供给侧改革继续进行，建议增持中国离岸股票，并看好银行及保险板块。
美国的银行股大升，汇丰亦受惠，实拜美国总统特朗普要放宽金融监管所赐。特朗普跟华尔街由作对变成盟友，为他们松绑，既令欧洲等地银行陷劣势，恐亦种下金融泡沫重临的祸源。