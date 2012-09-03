温家宝：要积极推动亚欧国家新的能源管线项目

路透北京9月3日电---中国国务院总理温家宝表示,为全面拓展亚欧国家各领域合作,要落实好中国-中亚天然气管道项目、中哈原油管道项目,积极推动新的能源管线项目.

温家宝周日在第二届中国-亚欧博览会开幕式上演讲时并称,要加快建设中国西部至欧洲西部公路、中塔公路、中吉乌公路、中吉乌铁路等重大交通项目;运营和维护好重庆-新疆-欧洲这条刚刚开辟的亚欧物流大通道,推动地区通信网络一体化.

他并表示,中方愿意继续为跨境基础设施建设提供融资支持.

中国1-7月来自土库曼斯坦的管道天然气进口规模达856.2万吨,同比增长55.08%.

天然气管道建设与运行是中石油集团公司在中亚地区油气业务的重要组成部分.中亚管道於2009年12月投运,是中国首条跨边境天然气管道.其在土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦长度达近2,000公里,在中国延伸长度逾9,000公里.(完)

--发稿 张胜男; 审校 张喜良

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