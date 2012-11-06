温家宝：中国经济将进一步趋稳

路透北京11月6日电---中国国务院总理温家宝称,随着各项政策措施继续落实到位并发挥作用,中国经济将进一步趋稳,中国有信心实现今年的发展目标.

新华社周一晚间报导援引他在第九届亚欧首脑会议上的讲话并称,加强各国之间的宏观经济政策协调仍是当前一项重要任务.

"高度关注主要发达经济体新一轮量化宽松货币政策的潜在影响,防止国际大宗商品价格大幅波动、全球跨境资本无序流动以及加大发展中国家的通胀压力,"温家宝称.

中国经济增速已趋於稳定,9月主要经济指标普遍有所加快.中国官方定於本周五和周六(9日和10日)公布10月通胀、工业、投资和贸易等重要宏观数据.

温家宝指出,目前国际金融危机并没有结束,各种不确定性和下行风险还很多.亚欧国家需要共同抵制贸易投资保护主义,坚守今年20国集团(G20)领导人峰会的承诺,在2014年前不采取新的贸易保护主义措施.

此外,要继续以建设性的方式支持欧洲解决债务问题的努力,同时欧洲主要经济体也应早日出台明确、可靠的中期财政整顿计划.

温家宝并呼吁继续推进国际金融体系改革,指出当务之急是落实好国际货币基金组织(IMF)2010年份额和治理改革方案,增加新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权.

同时,要稳步推进国际货币体系改革,建立币值稳定、供应有序、总量可调的国际储备货币体系.

此外,要重点推动清洁能源、生态保护、信息通信等领域的科技合作,把欧洲雄厚的研发能力与亚洲广阔的市场潜力结合起来.

亚欧会议成员经济总量约占全球的56%,对外贸易额占比则超过60%.(完)

--发稿 乔艳红;审校 杨淑祯

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