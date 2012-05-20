温家宝：把稳增长放在更加重要的位置 及时适度预调微调

《路透早报》--2月25日
--周五投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出的疑虑加重，令美元兑日圆跌至逾两周低点，美元指数仅小涨。美国指标10年期公债收益率挫至五周低位，因欧洲政治不确定性和美国数据疲弱。美国股市受防御类股支撑微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高。
* 把稳增长放在更加重要的位置
* 及时适度预调微调
* 结构性减税是财政支持经济的重要举措
* 提高货币政策针对性和有效性
* 稳定房地产市场调控政策
* 妥善处理地方政府性债务
路透北京5月20日电---中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得突出起来.国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.
"正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通货膨胀预期三者的关系,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,把稳增长放在更加重要的位置,"新华网援引温家宝讲话称.
温家宝是近日在武汉市就经济运行情况进行调研,并主持召开河北、辽宁、江苏、湖北、广东、陕西六省经济形势座谈会期间,发表的上述讲话.这六个省份皆是中国的工业大省.
温家宝指出,当前我国经济运行总体平稳,经济增长仍在预期目标区间,但经济社会发展面临的国内外环境更加错综复杂."要根据经济运行中出现的新情况、新问题,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调."
他表示,实施结构性减税是财政支持经济发展的重要举措,特别要加快推进营业税改征增值税试点,扩大试点范围.
至于货币政策,则"要在坚持稳健货币政策基本取向不变的前提下,进一步提高货币政策的针对性和有效性,引导货币信贷平稳适度增长,"他表示.
同时,要进一步优化信贷结构,切实做到有保有压,加大对国家重点在建续建项目的信贷投放,加大对小型微型企业的信贷支持.
中国一季度经济为连续第五个季度放缓,增速只有8.1%,二季度初亦未见好转;加上4月外汇占款呈现年内首降,资金面失血严重.两个因素叠加,已经促使中国央行上周末宣布年内第二次调降存准.
在楼市调控问题上,温家宝指出,应稳定房地产市场调控政策,严格实施差别化住房信贷、税收政策和限购政策,采取有效措施增加普通商品房供给,继续推进保障性安居工程建设,促进房地产市场平稳健康发展.
他并要求,妥善处理地方政府性债务,在控制财政金融风险的前提下,继续支持有还款能力的项目,避免资金链断裂.
**激活"三驾马车"**
出口、投资和消费,一直是拉动中国经济增长的"三驾马车".但如今这三驾马车无一例外均慢了下来,中国4月宏观经济数据一片惨淡就是明证.
路透最新调查结果显示,中国二季度经济同比增速料仅有7.9%,之後逐季回升,全年达到8.2%.
温家宝最新讲话对如何推动"三驾马车"加速前行都有涉及.就扩大内需而言,他表示,应抓紧落实节能产品惠民工程,抓紧确定继续支持家电下乡的政策,扩大建材下乡试点范围.
国务院常务会议周三决定,安排财政补贴265亿元人民币,启动推广符合节能标准的空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器,推广期限暂定一年;并安排22亿元支持推广节能灯和LED灯等多项政策.发改委预计,此举将拉动消费需求约4,500亿元人民币.
扩大投资方面,温家宝指出,要推进"十二五"规划重大项目按期实施,尽快启动一批事关全局、带动性强的重大项目;对在建续建项目要进行梳理,分门别类解决存在问题,防止出现"半拉子"工程.
此外,加强对市政工程、铁路、节能环保、信息化、农村和西部地区基础设施等建设;支持民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等领域,激发民间投资活力.
至于外贸,他则重申,将稳定和完善出口政策,支持企业积极开拓市场,努力保持外贸稳定增长.
中国海关此前发布数据显示,4月出口同比增速降至4.9%;进口增速大降至0.3%,接近零增长.欧美经济高度不确定性,给中国外贸蒙上阴霾.
新华网评论周日发表文章对温家宝上述言论解读称,稳增长并不是片面地追求速度,而是要与结构调整和稳定物价更好地结合起来.宏观调控将更加注重有保有压,对那些过剩和落後的产能要坚决淘汰,决不允许其死灰复燃.
此外,当前房地产市场仍处在关键期,调控任务相当艰巨.稳增长并不意味着放松调控,而是继续坚决抑制投机、投资性需求,决不让调控出现反复.(完)
--发稿 苏丹; 审校 乔艳红
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