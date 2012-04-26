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时事要闻 | 2012年 4月 27日 星期五 07:14 BJT

温家宝重申中国支持欧洲为克服危机所做努力--欧盟

路透布鲁塞尔4月26日电---欧盟执委会周四援引中国总理温家宝的话称,中国支持欧洲为克服主权债务危机所做的努力.

温家宝出访欧洲期间同欧盟(EU)执委会主席巴罗索进行了电话交流.

"双方亦讨论了经济形势,温总理重申中国支持欧洲为克服当前问题所采取的行动,"执委会在声明中表示.(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

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