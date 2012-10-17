温家宝：有信心实现全年经济社会发展目标（更新版）

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* 中国三季度经济形势较好,经济增速基本趋於稳定并进一步企稳

* 中国有信心实现全年的经济社会发展目标

* 房地产调控初见成效但依然不稳定,必须坚持调控政策不动摇

路透北京10月17日日电---中国总理温家宝周三表示,三季度的经济形势比较好,经济增速基本趋於稳定并会进一步企稳,中国有信心实现全年的经济社会发展目标.

新华社援引他的话称,中国当前企业效益下降和财政收入增速减缓比较明显,经济趋稳的基础还不够牢固;中国房地产调控初见成效但依然不稳定,必须坚持调控政策不动摇.

"三季度的经济形势应该说比较好.现在可以有信心地讲,中国经济增速基本趋於稳定,并且继续出现积极的变化.随着各项政策措施进一步落实到位,中国经济还会进一步企稳."温家宝称.

中国即将在周四公布三季度国内生产总值(GDP).路透综合26家机构预测中值结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低於政府年初设定的全年增长目标7.5%.中国上半年经济成长率为7.8%.

温家宝称,从各行业、企业、地方部门等相关方面传递出的诸多信息看,当前经济出现了积极变化,经济增速趋於稳定,"我们有信心经过努力实现全年的经济社会发展目标."

他指出,今年中国没有采取过大的刺激政策,很多企业是在倒逼机制下调整和完善自己的结构,包括产品结构,以应对当前风险.

"总的看,虽然传统产业比较困难,但高新技术产业比较好;重化工比较困难,机电和轻纺相对比较好;工业比较困难一些,农业和服务业的形势比较好.不仅一、二、三产业的结构,而且内需与外需的结构,都在向好的方面转变."温家宝称.

**房地产调控不放松**

温家宝指出,房地产调控初见成效,但依然不稳定,必须坚持调控政策不动摇.调控手段,从长期讲还需要逐步完善,更加注重市场和法制手段.

"今天的调控,包括房地产业的科学规划、规范市场秩序、使价格合理回归,都是为了促进房地产业的长期稳定和可持续发展."温家宝称.

中国房地产业协会朱中一指出,当前房地产调控取得了明显成效.9月份房价环比涨幅继续收窄,房地产投资降 幅收窄.今年前九个月,中国保障性安居工程新开工720万套, 基本建成480万套.

中国将於周四公布70个大中城市房价和投资数据.据路透测算显示,8月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.4%,为连续第六个月同比下跌,跌幅接近上月的1.5%;环比则上涨0.1%,为6月止跌後第三个月小幅上升.

**扩外需难度大,继续稳定扩大社会消费**

温家宝指出,国际金融危机进入第五个年头,深层次影响还在不断显现.中国经济增长的外部环境仍然十分严峻,扩大外需的难度很大,弥补外需萎缩的难度不小.当前最重要的是把促进外贸稳定增长的政策措施落到实处

"当前企业效益下降和财政收入增速减缓比较明显,经济趋稳的基础还不够牢固.对此要有清醒的认识,未雨绸缪,沉着应对."温家宝称.

他指出,从当前情况看,继续稳定扩大社会消费还是非常重要的.下一阶段经济工作要狠抓稳增长政策的落实,要推进改革.把稳增长的各项政策措施与改革结合起来.

中国9月出口1,863.5亿美元,增长9.9%,单月出口规模创历史新高;进口1,586.8亿美元,增长2.4%;贸易顺差276.7亿美元.

中国商务部长陈德铭周三也表示,当前中国外贸传统优势没有根本削弱,要全力做好今年第四季度的外贸工作,并预计各项稳外需政策措施的效应将进一步显现.(完)

--发稿 沈燕;审校 杨淑祯

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