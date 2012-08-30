温家宝称相信欧洲能战胜危机 但警告全球经济形势仍严峻

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透北京8月30日电---中国国务院总理温家宝周四表示,相信欧元区能够度过目前这场持续已久的债务危机,但他同时警告,全球经济形势依然严峻.
温家宝在会晤德国总理默克尔後告诉记者,全球金融危机并没有结束.默克尔表示,欧元区完全有政治意愿来稳定欧元.
另外,中德发布联合声明称,同意在贸易结算中扩大使用人民币和欧元的计划.默克尔称,德国不打算就光伏组件进口对中国发起诉讼,拟用谈判代替.(完)
--编译 隋芬;审校 于春红
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