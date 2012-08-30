版本:
中国
国际财经 | 2012年 8月 30日 星期四 14:46 BJT

温家宝称相信欧洲能战胜危机 但警告全球经济形势仍严峻

路透北京8月30日电---中国国务院总理温家宝周四表示,相信欧元区能够度过目前这场持续已久的债务危机,但他同时警告,全球经济形势依然严峻.

温家宝在会晤德国总理默克尔後告诉记者,全球金融危机并没有结束.默克尔表示,欧元区完全有政治意愿来稳定欧元.

另外,中德发布联合声明称,同意在贸易结算中扩大使用人民币和欧元的计划.默克尔称,德国不打算就光伏组件进口对中国发起诉讼,拟用谈判代替.(完)

--编译 隋芬;审校 于春红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐