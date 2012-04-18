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中国财经 | 2012年 4月 19日 星期四 07:04 BJT

温家宝重申中国支持欧洲

路透上海4月18日电---中国国务院总理温家宝周三表示,对欧洲经济和欧元稳定抱有信心,并重申对欧洲和国际货币基金组织(IMF)的支持.

中国中央电视台援引温家宝与德国总理默克尔通电话时的表述称,"解决欧债的问题,欧洲自身的努力至关重要,中国对欧洲经济和欧元稳定一直抱有信心"

温家宝称,当前国际金融危机没有结束,欧洲经济金融稳定对世界经济稳定和可持续复苏具有重要影响.

最後,温家宝重申,将支持欧洲做好应做的事情,支持国际货币基金组织等主要国际机构发挥重要作用.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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