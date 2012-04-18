温家宝重申中国支持欧洲

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海4月18日电---中国国务院总理温家宝周三表示,对欧洲经济和欧元稳定抱有信心,并重申对欧洲和国际货币基金组织(IMF)的支持.
中国中央电视台援引温家宝与德国总理默克尔通电话时的表述称,"解决欧债的问题,欧洲自身的努力至关重要,中国对欧洲经济和欧元稳定一直抱有信心"
温家宝称,当前国际金融危机没有结束,欧洲经济金融稳定对世界经济稳定和可持续复苏具有重要影响.
最後,温家宝重申,将支持欧洲做好应做的事情,支持国际货币基金组织等主要国际机构发挥重要作用.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
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路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
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