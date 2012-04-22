温家宝称全球危机尚未结束 中国将继续改革

路透德国汉诺威4月22日电---中国总理温家宝周日出访德国时表示,全球金融危机并未结束,经济复苏道路仍是曲折的,要维持复苏,技术创新和投资将是关键.

温家宝称,中国将积极推进改革,为外国投资者提供更好的法律保护.在中国做生意的德国企业日益增多,法律保护成为他们关心的主要问题.

温家宝在汉诺威(Hanover)工业博览会上称,目前,国际金融危机尚未结束,全球经济复苏困难而又曲折.德国总理默克尔亦出席会议.

他指出,加大对实体经济及技术创新的投资,将是全球经济复苏最强大的动力.

其并称,全球经济无法走出金融危机阴影,也与实体经济缺乏新的增长点有关.

他说,两国将在全世界工业的创新和发展方面发挥更重要的作用.

默克尔表示,德国希望在财政纪律和促进经济成长之间达到良好的平衡.

她赞扬了中国在金融危机期间推出的巨额经济刺激计划,称这对德国以出口拉动的经济复苏起到了帮助作用.

**中国坚持对外开放**

德国生产中国公司商品制造所需的机器和设备,很多中国商品最终又出口到德国.

中国也是德国优质产品的巨大市场,如轿车和电子产品.而中国出口至德国的主要商品是电子产品、玩具和纺织品.

温家宝周一料将与德国大众汽车(Volkswagen) 签署协议,在中国西部新疆地区新建一座工厂.

"中国(经济)对外开放的国策将不会改变,"温家宝在汉诺威表示,并称中国企业也在寻求扩大海外投资,包括在德国的投资.

温家宝重申,北京承诺完善法律框架和保护知识产权,并在政府采购中给予外资公司同等待遇.

温家宝说,中国将为外国投资者创造一个"更公平,更稳定透明和可预见的环境".他此番北欧之行的首站是冰岛.

很多中国学者大张旗鼓地呼吁政府深化经济改革并采取措施整顿国有大企业集团.在中国政府2008年推出4万亿元人民币(6,326.4亿美元)的经济刺激计划後,国有大企业强化了在重要领域的主导地位.

约500家中国参展商将出席今年的汉诺威工业博览会,中国担任本届展会的"合作夥伴"国,展会料将在未来几天吸引约20万访客.(完)

--编译 程琳/肖群英;审校 张涛/侯向明

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