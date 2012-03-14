温家宝：调低经济增速目标是为实现高质量增长(更新版)

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* 经济存在下行压力

* 调低增速旨在实现高质量增长

* 经济总量较大,7.5%的速度不算低

路透北京3月14日电---今年是中国政府八年来首次将经济增速目标调降至8%下方.总理温家宝周三承认经济存在下行压力,但同时也强调,调低增速主要是为了结构调整,真正实现高质量增长.

温家宝在中国"两会"举行的中外记者会上并称,考虑到经济总量较大,年增长7.5%并不算低,保持这个速度更不算低.

"由於欧债危机、外部市场萎缩,中国经济有下行的压力.但是在这种情况下,调低速度主要是为了结构调整,"他说.

他并进一步称,经济放缓是主动调控的结果,主要目的是要真正使经济增长转移到依靠科技进步和提高劳动者素质上来,真正实现高质量的增长.

温家宝强调,要把握好保持经济平稳较快发展、结构调整、管好通胀预期三者的关系.

他并称,中国的经济总量已经达到47万亿元人民币,在这个基础上,增长7.5%并不算低;如果一直保持这个速度,在经济总量不断增长的情况下,更不算低.

本次"两会"中外记者见面会为温家宝上任以来的第10次记者会.本届政府任期还有最後一年.

中国"十二五"(2011-2015)期间国内生产总值(GDP)增长目标为7%;去年增速为9.2%,其中四季度扩大步伐降至8.9%,为连续第四个季度下滑.

温家宝并称,调低经济增速目标,也真正有利於经济结构调整和发展方式的转变,真正使中国经济的发展摆脱过度依赖资源消耗和污染环境,并使中国经济的发展能最终惠及百姓的民生.

面临政府换届之年的中国,今年终於告别对GDP"保八"的膜拜,将其增长目标主动调降至7.5%.在体现调整经济结构,追求增长质量的政策导向下,总体政策目标确定更侧重"平稳".(完)

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--发稿 李然; 审校 乔艳红

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