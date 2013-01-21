温家宝：要推进利率市场化改革（更新版）

1-2月中国国企利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%--财政部
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
* 稳步推进利率市场化改革
* 推进人民币资本项下可兑换
* 鼓励以市场为导向的金融创新
路透北京1月21日 - 中国国务院总理温家宝周一表示,要稳步推进利率市场化改革,推进人民币资本项下可兑换,推进市场化的金融改革.并要发挥好货币政策在实现经济持续健康发展、稳定物价和防范金融风险中的关键作用.
中央人民广播电台报导,温家宝在中国人民银行调研时称,要完善人民币汇率形成机制,有序扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用,逐步实现人民币资本项目可兑换;进一步防范化解金融风险,切实维护金融稳定,确保国家金融安全.
"当前和今后一段时期，金融工作面临的国内外环境依然严峻复杂,必须进一步发挥好货币政策在实现经济持续健康发展、稳定物价和防范金融风险中的关键作用."温家宝称.
他指出,要鼓励以市场为导向的金融创新,发挥各类金融机构作用,加快发展民营金融机构,健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代金融体系.
同时要要加快发展多层次资本市场,积极培育保险市场;要进一步推进金融改革,加强现代金融企业制度建设.(完)
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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