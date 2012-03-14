温家宝：没有政治体制改革 经济体制改革不可能进行到底

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透北京3月14日电---中国总理温家宝周三表示,中国改革到了攻坚阶段,没有政治体制改革,经济体制改革不可能进行到底;要进行政治体制改革,特别是党和国家领导体制的改革.
温家宝在中国"两会"闭幕後举行的中外记者会上并表示,中国出现了分配不公、诚信缺失、贪污腐败等问题;关注政治体制改革是出於责任感,因文革错误和封建影响并没有完全清除.
他并称,中国循序渐进地建立社会主义民主政治制度,不是一件轻而易举的事情.中国改革只能前进,停滞和倒退都没有出路.
本次两会中外记者见面会为温家宝上任以来的第10次记者会.本届政府任期还有最後一年.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
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