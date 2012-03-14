温家宝：将较大幅度实行人民币汇率双向波动

* 中国国际收支贸易已实现基本平衡

* 人民币汇率可能已接近均衡

* 将较大幅度实行人民币汇率双向波动

* 中美贸易不平衡要通过合作的办法解决

* 中美两国应创造投资的有利条件

路透北京3月14日电---中国总理温家宝周三表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡,人民币汇率有可能已经接近均衡水平.中国将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向的波动.

温家宝是在中国"两会"(人大和政协会议)举行的中外记者会上作出上述表示;而针对中美贸易关系,他则指出,解决中美贸易不平衡以及各种困难、摩擦,还是要通过合作的办法,两国应创造投资的有利条件.

"从去年9月份开始,在香港市场无本金远期交割,也就是所谓NDF,开始双向波动.这就告诉我们,中国的人民币汇率有可能已经接近均衡水平."他称.

从2005年汇改以来,中国实际有效汇率已经提高30%.温家宝还提到,在2011年中国经常性账户占GDP的比重已经达到2.8%,小於3%的国际公认标准."也就是说在国际收支和货物贸易上,中国已经实现了基本平衡."他称.

中国人民银行行长周小川此前亦表示,中国将允许人民币汇率扩大波动区间.人民币汇率"相对接近其均衡水平",因为中国贸易顺差在缩小.

中国2月突现逾300亿美元的贸易逆差,令人民币升值预期迅速降温,而数据公布後,人民币兑美元中间价本周一亦顺势创出历史第二大单日跌幅,进一步昭显扩大人民币汇率波幅的步伐渐行渐近.

本次"两会"中外记者见面会为温家宝上任以来的第10次记者会.本届政府任期还有最後一年.

**通过合作解决中美贸易不平衡**

中美已互为第二大贸易夥伴,对於未来双边的贸易发展,温家宝提到,要进一步发展中美之间的双向贸易,中国扩大美国产品的进口,美国要开放美国产品的出口,取消限制.

"加强两国在新能源、新材料、节能环保、航天航空等高科技领域的合作,开辟新的合作领域."他说.

同时,温家宝指出,要加强中美基础设施建设的合作,并使这种合作与金融合作相联系.中国将投资美国的基础设施建设,扩大美国工人的就业.

2011年,中美贸易额达到4,467亿美元,创历史新高.美对华出口突破1,000亿美元关口,达到1,222亿美元,同比上升20%.美国是中国第二大出口市场和第六大进口来源地.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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