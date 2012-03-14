温家宝：将较大幅度实行人民币汇率双向波动

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
* 中国国际收支贸易已实现基本平衡
* 人民币汇率可能已接近均衡
* 将较大幅度实行人民币汇率双向波动
* 中美贸易不平衡要通过合作的办法解决
* 中美两国应创造投资的有利条件
路透北京3月14日电---中国总理温家宝周三表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡,人民币汇率有可能已经接近均衡水平.中国将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向的波动.
温家宝是在中国"两会"(人大和政协会议)举行的中外记者会上作出上述表示;而针对中美贸易关系,他则指出,解决中美贸易不平衡以及各种困难、摩擦,还是要通过合作的办法,两国应创造投资的有利条件.
"从去年9月份开始,在香港市场无本金远期交割,也就是所谓NDF,开始双向波动.这就告诉我们,中国的人民币汇率有可能已经接近均衡水平."他称.
从2005年汇改以来,中国实际有效汇率已经提高30%.温家宝还提到,在2011年中国经常性账户占GDP的比重已经达到2.8%,小於3%的国际公认标准."也就是说在国际收支和货物贸易上,中国已经实现了基本平衡."他称.
中国人民银行行长周小川此前亦表示,中国将允许人民币汇率扩大波动区间.人民币汇率"相对接近其均衡水平",因为中国贸易顺差在缩小.
中国2月突现逾300亿美元的贸易逆差,令人民币升值预期迅速降温,而数据公布後,人民币兑美元中间价本周一亦顺势创出历史第二大单日跌幅,进一步昭显扩大人民币汇率波幅的步伐渐行渐近.
本次"两会"中外记者见面会为温家宝上任以来的第10次记者会.本届政府任期还有最後一年.
**通过合作解决中美贸易不平衡**
中美已互为第二大贸易夥伴,对於未来双边的贸易发展,温家宝提到,要进一步发展中美之间的双向贸易,中国扩大美国产品的进口,美国要开放美国产品的出口,取消限制.
"加强两国在新能源、新材料、节能环保、航天航空等高科技领域的合作,开辟新的合作领域."他说.
同时,温家宝指出,要加强中美基础设施建设的合作,并使这种合作与金融合作相联系.中国将投资美国的基础设施建设,扩大美国工人的就业.
2011年,中美贸易额达到4,467亿美元,创历史新高.美对华出口突破1,000亿美元关口,达到1,222亿美元,同比上升20%.美国是中国第二大出口市场和第六大进口来源地.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京2月15日 - 中国银监会顾问杨凯生周三称，去杠杆时债转股是应急之策，需针对杠杆率高的根本原因施策。中央国有资本经营预算支出计划中应包括对国有企业的资本金的注入，且要建立企业负债约束机制，否则企业的杠杆率仍然会周而复始的不断攀升。
路透北京2月15日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三称，未来一段时间，除了提高增长的潜力以外，如何保持金融稳定可能会成为一个比较大的挑战。金融风险经过这段时间，似乎是在很明显的增加，甚至是变成一个系统性的问题。