温家宝：人民币必将成国际货币之一

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京3月19日电---中国总理温家宝周一在中国发展高层论坛中表示,人民币必将成为国际货币之一,但还不能轻易判断人民币何时能够自由兑换.
温家宝称,稳定的经济环境、健康的金融和监管框架以及全球的信心对於人民币走向国际都是必不可少的条件.他并称人民币国际化进程是自然的,不可强求.
周日,国际货币基金组织(IMF)总裁拉加尔德表示,如果中国实行进一步的经济改革,未来人民币可能会成为储备货币.(完)
--编译 王洋;审校 侯向明
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