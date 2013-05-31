4月温州银行业不良贷款率及余额20个月来首次双降

路透上海5月31日 - 中国温州市银监局公布的数据显示，截至4月底，温州银行业本外币不良贷款余额比3月末减少6.85亿元，不良率比3月末下降0.09个百分点，降至3.92%，为20个月来首次实现双降。

上海证券报周五的报导并引述温州市银监局指出，将协调温州市金投集团加快筹建区域性国有资产管理公司，提高不良贷款处置工作本地政府参与度。社会法人、自然人也被鼓励适度参与不良资产的收购，该国有资产管理公司争取在二季度完成组建。

2011年9月，温州市爆发局部民间金融风波，一些企业出现信用风险事件，温州银行业不良贷款呈现快速上涨势头。自2011年9月以后，不良贷款余额逐月上升；不良贷款比率也逐步走高，只有去年11月曾环比下降0.01个百分点，随后又逐渐走高。

报导还指出，去年8月开始，为了遏制不良贷款快速上升的势头，温州市全力开展风险企业帮扶和银行不良贷款处置专项行动。在年初温州市提出了努力使不良贷款率控制在2.8%以下。

温州市银监局表示，正努力完善“多方会商帮扶机制”，深化顺位抵押工作，推动建立土地房产信息共享平台，加快不良贷款处置，努力把2013年末的全市不良贷款率控制在市政府确定的目标以内。

去年3月，中国国务院决定设立温州市金融综合改革试验区。直到去年11月，浙江省出台了相关改革的实施细则，根据该细则，温州将开展个人境外直接投资试点，探索以人民币开展个人境外直接投资等。(完)

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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