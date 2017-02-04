温州银行业今年末不良贷款率将控制在2.5%以下--银监分局

路透北京2月4日 - 中国浙江温州银监分局表示，截至2016年末，温州市银行业不良贷款余额和不良贷款率连续三年实现“双降”，今年将持续推进不良贷款处置，进一步巩固温州风险化解的成效，争取今年末不良贷款余额和不良贷款率分别控制在210亿元人民币和2.5%以下。

新华社周六报导引述温州银监分局数据显示，截至2016年末，温州全市银行业不良贷款余额降至217亿元、不良贷款率2.69%，较上年末减少74亿元和下降1.12个百分点，不良贷款率由2014年最高时的4.68%降至近年来最低水平，金融生态整体呈企稳向好态势。

温州银监分局表示，温州不良贷款从“时点性改善”到“持续性双降”转变，风险化解正有序推进。近几年温州利用市场化、批量化处置手段，去年累计处置不良贷款372亿元，2012年以来已累计处置近1,600亿元，处置额位列浙江全省地市首位，约占全省四分之一。

随着温州金融生态持续改善，当地金融机构也逐步适应经济环境变化，调整续贷条件，对生产经营基本正常的企业予以续贷，实现“以优质增量保障存量安全”。

截至去年12月末，温州全市新增金融业融资规模1,487亿元，较上年多增263亿元；2016年前11个月，温州银行业实现利润97.9亿元，增长80.7%。（完）