温州企业年底还债压力迫近 资金链或再断裂--报载

路透上海12月6日电---年关将近,温州民间借贷将按惯例进行年终清算,还贷高峰期即将来临.中国证券报周二援引温州市政府相关报告称,企业资金链断裂引发的倒闭和企业主出走现象可能还会在局部地区出现.

中证报援引温州当地一位官员称,虽然温州出台了多项救助措施,对小型、微型企业给予财税扶持,但企业困局或将持续到明年一季度.

"目前仍然是暗流涌动,"他说.

而年关难过另一原因是温州企业的"抱团模式"难以为继.此前温州企业互相担保的融资模式逐渐出现问题.

一位长期研究温州经济人士指出,"温州民间借贷危机一定程度上破坏了温州民间的信任体系,这将拉高企业的融资成本."

而担保链上的企业既要承担关停倒闭、企业主出逃企业的连带债务,又失去此前互保的支持,难以从银行获得新的贷款.在双重压力下,这些企业依然存在资金链断裂的潜在风险.

今年来在宏观调控、流动性收紧的大背景下,温州民间借贷空前活跃,民间借贷利息疯涨.由此导致许多中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、跳楼自杀、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件.

为此,温州市日前启动了总规模为50亿元人民币的温州市民间资本服务基金,以缓解中小企业资金周转困难问题.(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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