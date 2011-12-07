温州10月银行不良贷款率续升--报载

路透上海12月7日电---中国证券报周三引述温州银监分局数据称,10月温州银行业金融机构不良贷款率为0.67%,较上月增加0.12个百分点,并较年初增加0.23个百分点.目前温州银行业信贷风险和民间借贷市场的潜在风险均加剧.

报导称,当前银行贷款近70%为抵押贷款,90%个人贷款为抵押贷款,受企业资金链危机、信贷从紧、房地产市场调控等多方面因素的叠加效应,银行不良抵押贷款物变现难度很大,信贷风险增加.

民间借贷风险则主要源自市场信心受挫,社会公众向融资中介抽资,融资中介向企业强收借款,资金缺口进一步扩大.

报导称,按照10月温州全市贷款余额6,242.64亿元人民币计算,不良贷款额约41.82亿元.

此前报导显示,温州9月金融数据多项指标出现下降趋势,其中金融机构的不良贷款率为0.55%,环比增加0.18个百分点,为近10年来首次上升.

温州一位不愿透露姓名官员表示,银行变相高息揽存、发放月末理财产品、"扣存放贷"、违规"压票"等方式揽存,加上民间借贷仍处高位区间,企业盲目投资和过度扩张致公司倒闭,以及房地产市场低迷引发的政府融资平台风险等迭加,是温州地方金融面临的主要问题.

中证报周二曾援引温州市政府相关报告称,企业资金链断裂引发的倒闭和企业主出走现象可能还会在局部地区出现.

截至10月底,温州累计发生民间借贷纠纷案件9,678件,同比增长35.9%;涉及金额50多亿元,同比增长超过70%;此外,温州共协调73家企业银企债务问题,涉及银行债务余额30.2亿元.

温州市政府预计,该市全年新增贷款在850亿元左右,而年初确定的目标为1,000亿元.中小企业的资金困境未得到根本缓解,资金缺口还会呈现进一步加剧的趋势,且因为该市银行中短期贷款占比高,企业续贷压力较重,信贷资金链可能面临结构性供需矛盾.(完)

--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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