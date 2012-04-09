温州兄妹集资诈骗过亿元 被判死缓

路透北京4月9日电---中国浙江省温州市中级人民法院对一起兄妹合伙非法集资案件作出一审宣判,被告人王彩平犯集资诈骗罪,骗取逾1亿人民币,判处死刑,缓期二年执行,并处没收个人全部财产.

新华社周五晚间报导称,自2009年开始,被告人王彩平与其兄王光林(在逃)以购买厂房、购置房产、开担保公司的名义,以支付高额利息为诱饵,向他人借款.2010年1月他们开始进行期货投资.

自2010年1月至10月,王彩平骗取郑某等15名被害人资金共计10,011多万元人民币.

王彩平与王光林并没有偿还能力,却将大部分骗取的资金用於投资期货与黄金,并造成巨额亏损.至案发时,除支付利息580余万元外,仍有9,400余万元的损失无法归还.

法庭认为,被告人王彩平伙同王光林募集的资金数额特别巨大并给被害人造成巨额的经济损失,其行为已构成集资诈骗罪.

此前,中国国务院常务会议决定,设立温州市金融综合改革试验区;同时,将研究温州地区开展个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力.

浙江省高级人民法院於1月18日二审以集资诈骗罪裁定1981年出生的"亿万富姐"吴英死刑.此後一些知名学者和律师公开表示,吴英的犯罪行为背後有着深刻的制度原因,且罪不至死.

而目前中国最高法院正在受理备受社会关注的吴英集资诈骗案的死刑复核,称将依法审慎处理好这起案件.(完)

--发稿 谢衡; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。