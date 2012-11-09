温州金改细则最快本月出台--官员

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京11月9日电---在距离温州金融综合改革试验区成立逾七个月时,温州市委书记陈德荣周五表示, 金改实施细则最快将於本月发布,目前民营机构进入温州金融领域在地方上已无明显限制.
他在参加中共十八大会议间隙对路透表示,温州作为金融综合改革的示范区,目前改革正按照国家部署稳步推进,已有很大进展.但他亦坦言,由於目前经济、金融环境不景气,现行制度突破难度大,在一定程度上影响了金融改革的进度.
"现阶段,我们要少说多做,金改实施细则估计本月会推出,"陈德容称,"大家都在关注民间资本如何进入金融领域,除了小贷公司转为村镇银行外,我们在以民间资本来控制地方法人机构工作中也取得了重大进展."
他并表示,温州鼓励和支持民间资金参与地方金融机构改革,发起设立或参股村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等新型金融组织,并将温州银行增资扩股作为民间资本进入金融领域的突破口.
目前温州已开业的小额贷款公司30家,正在筹备的有22家;已开业的村镇银行有六家.
"温州市11家农村合作金融机构改制已有两家引民资入股,其余九家将会由民间资本控股改制,温州地方商业银行也会走上这条路,从而在中小法人银行机构中大量吸收民间资本."陈德容称.
但他并未披露温州金改细则的内容,亦未回答小额贷款公司转村镇银行的新进展.
今年3月底,国务院设立温州市金融综合改革试验区,并确定了12项改革方向:规范发展民间融资、加快发展新型金融组织、研究开展个人境外直接投资试点、完善地方金融管理体制、建立金融综合改革风险防范机制等.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 张喜良
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