温州国家金融综合改革示范区方案已上报国务院--报载

路透上海2月1日电---中国上海证券报周三报导称,温州国家金融综合改革示范区方案目前已上报国务院,方案着重探索民间融资阳光化途径.

报导称,去年第三季度,温州大量中小企业陷入资金困境,温州明确提出制定《温州国家金融综合改革试验区总体方案》,并对应制定了八个专项具体子方案,包括创建民间资本管理服务公司、创办民间借贷登记服务中心、创建地方金融监管中心等.

中国证券报此前报导称,方案的核心是要整合规范民间资本,着力将温州打造成全国"民间资本集散中心".包括全面启动农村合作金融机构的股份制改造;争取发展民营银行等地方性机构.以及发展民间金融,开展民间金融组织试点.包括扩大小额贷款公司的试点等.

报导并提到,日前在浙江举行的相关会议明确了将坚持放宽民间投资准入领域,坚持"非禁即入"的原则,对法律法规没有明确禁止的产业和领域,鼓励和支持民间投资进入.

另外,对预期有收益或通过收费补偿可以获取收益的基础性公共项目,向民间资本全面开放;对鼓励和允许外资进入的领域,优先向民间投资开放;对国有企业的重组改制,创造条件鼓励民间投资积极参与.

同时,浙江省将进一步推动金融机构等加大对企业信贷支持力度,继续减轻企业负担落实税费减免政策.并加强生产要素的保障.(完)

--发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

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