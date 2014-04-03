温州和杭州放松房地产调控尚处于内部讨论阶段--报载

路透上海4月3日 -近期有关部分城市房地产调控将放松的预期逐渐升温。中国证券报周四报导，温州、杭州地方政府确实有此类想法，但目前仅限于内部讨论，尚未形成文件。

报导引述温州市政府相关人士称，不久前温州市领导在一次会议中提到，如果国家出台“双向调控”、“差别调控”的具体政策，温州将及时调整房地产调控政策。不过该人士表示，温州放松调控政策的想法尚未形成具体文件，也没有将方案上报到浙江省政府。

报导并指出，杭州市政府也有意放松房地产限购政策，并已召开多次沟通会。当地某金融机构负责人表示，目前放松限购尚处于讨论阶段，是否放、如何放、何时放仍是未知数，也没有形成文件。即使松绑，也会有很多限制性条款，抑制投资、投机性购房的大原则不会改变。

而中证报的视点文章称，今年以来，房地产调控思路正在发生转变，“去行政化”无疑是大方向，取消限购等手段可能只是时间问题。但是，在房地产市场分化、长效调控机制尚未完善的背景下，房地产调控“去行政化”不应一刀切。

文章认为，目前来看，全面退出限购政策并非明智之选。从供需关系看，一线城市和部分热点二线城市的房地产市场供不应求的情况仍比较突出。此外，从“去投资”作用上看，限购政策并无有效替代品。在这种情况下，贸然放开限购，将意味着近几年楼市挤泡沫努力将付之东流。

另一方面，在部分市场供应过剩、房价上涨乏力的城市，投资需求已兴趣索然，限购政策已无继续存在必要。正如在最先传出取消限购消息的温州，在房价连续下跌后，当地楼市泡沫已大部分被挤出。此时，应将调节主导权交还给市场。

最新数据显示中国房价涨势今年以来持续放缓。中国指数研究院公布的3月百城新建住宅均价环比虽连续22个月上升，但同比和环比涨幅均已连续三个月回落。(完)

(发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)

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