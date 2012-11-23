路透上海11月23日电---中国温州市在设立金融改革试验区近八个月后,浙江省出台了相关改革的实施细则,根据该细则,温州将开展个人境外直接投资试点,探索以人民币开展个人境外直接投资.

中国证券报周五援引实施细则指出,温州将深化地方金融机构改革,推动温州银行引进战略投资者、增资扩股、上市融资;争取在温州设立财务公司、金融租赁公司、信托公司、消费金融公司等非银行金融机构.

支持民营资本进入证券、投资咨询等领域,争取在温州设立证券公司,支持更多的证券、基金、期货公司到温州设立分支机构;鼓励地方金融机构以控股、参股的方式探索综合经营等.

同时,要规范发展民间融资,开展民间借贷服务中心试点,引进一批中介机构入驻,引导民间融资阳光化、规范化.培育发展地方资本市场,积极开展产权交易市场试点,依法合规开展非上市公司股份转让试点.

此外实施细则还指出,要积极发展各类债券产品,以地方政府债务率作为控制指标,探索符合条件的地方融资平台发行私募债券.积极争取高收益票据等创新产品在温州先行先试等.加快发展新型金融组织,探索小额贷款公司发行中小企业私募债等,探索开展中小企业私募债转让试点.

目前温州已开业的小额贷款公司30家,正在筹备的有22家;已开业的村镇银行有六家.

今年3月底,国务院设立温州市金融综合改革试验区,并确定了12项改革方向:规范发展民间融资、加快发展新型金融组织、研究开展个人境外直接投资试点、完善地方金融管理体制、建立金融综合改革风险防范机制等.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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