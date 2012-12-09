温州首次发布民间借贷利率指数

路透上海12月9日电---中国民间融资正进一步规范化发展.温州市金融办周五首次向社会发布民间借贷利率指数,即"温州指数",由此与中国人民银行温州市中心支行监测、发布的民间利率信息形成互补.

中国证券报周六报导,根据监测结果显示,11月26日至11月30日,温州民间融资综合利率指数为21.43%,即平均月息1.78%,环比下降0.56个百分点.

其中民间借贷服务中心登记的利率为13.64%,即平均月息1.13%.小额贷款公司放款利率为20.61%,即平均月息1.72%.社会直接融资利率为16.15%,即平均月息1.34%.其他市场主体利率为30.12%,即平均月息2.51%.

作为反映民间融资价格的指标体系,"温州指数"初期将以"利率价格"的形式先行发布,每周发布一次.今後将进一步拓展指数内涵,构建并发布能满足市场多方需求的"温州指数"指标体系.

民间借贷利率平均水平是民间借贷的"风向标".11月20日,浙江省政府出台了温州金融改革实施细则,其中要求规范发展民间融资,建立健全民间融资监测体系,形成民间融资综合利率指数"温州指数",做好民间融资动态跟踪和风险预警.

国务院常务会议3月底决定,设立温州市金融综合改革试验区;同时将研究温州地区开展个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力.

中国人民银行温州市中心支行已於2012年5月起,正式对社会公布温州市民间借贷监测利率.(完)

--发稿 林高丽; 审校 曾祥进

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