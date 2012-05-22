温州中级法院出台意见规范民间融资

路透北京5月22日电---温州市中级人民法院出台相关规定,旨在从法律层面保障温州金融改革创新.其中提出,在规范发展民间融资方面,要坚决遏制民间融资的高利贷化和投机化倾向.

昨日公布的《为温州市金融综合改革试验区建设提供司法保障的若干意见》的"30条"法律意见要求,对有利於温州金融综合改革试验区建设,法律没有禁止性规定的措施,在确保金融安全的前提下,应给予司法支持.

同时,各级法院要坚持公正司法、平等保护的原则,加大对民间资本投资的新型金融组织财产权、经营自主权和平等竞争权的保护力度,确保各种金融市场主体在诉讼程序适用和实体处理结果上受到公平对待.

此前,浙江省高级人民法院1月18日二审以集资诈骗罪裁定1981年出生的"亿万富姐"吴英死刑.被告人吴英提出上诉.此後,浙江高院经公开开庭审理後维持原判,并报请高院复核,而中国最高人民法院4月20日称未核准吴英死刑,发回浙江高院重审;昨日此案终审判决出炉,浙江省高级人民法院重新审理後,以集资诈骗罪判处被告人吴英死刑,缓期二年执行.

据温州市中级人民法院提供的数据显示,今年温州民间借贷和金融类纠纷案件呈持续高发态势.去年温州法院民间借贷类和金融类案件各收案12,044件和2,564件,标的分别为53.8689亿元和17.3255亿元.

今年1-4月,这两类案件已分别收案6,510件和1,851件,标的分别为38.5336亿元和13.1661亿元,较去年同期分别上升88.7%和100.76%.

另外,上述意见还规定,在审判工作中需要妥善处理支持金融创新与防范金融风险的关系,对於影响全局的金融改革创新涉诉案件,法院更需要在充分听取各方意见的基础上审慎地作出裁判,以确保金融安全.

自去年4月来,温州中小企业主"跑路"事件不断发生,信贷和金融纠纷大量浮出水面.今年3月,民间金融改革破冰,国务院常务会议决定设立温州市金融综合改革试验区.4月温州首家民间借贷登记服务中心挂牌成立;5月中旬,中国人民银行温州中心支行宣布开始定期向社会公布温州民间借贷监测利率.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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