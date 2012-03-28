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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 29日 星期四 07:54 BJT

中国设温州金融综合改革试验区

中国国务院常务会议决定，设立温州市金融综合改革试验区；同时将研究温州地区开展个人境外直接投资试点，以引导中国民间融资规范发展，提升金融服务实体经济的能力。分析人士指出此次试点昭示着向金融系统开放式改革迈出了新的一步，将有利於化解民间金融风险，及拓宽国内投资渠道。路透

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