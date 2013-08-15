浙江住建厅称不排除叫停温州松绑限购的可能性--报载

中国21世纪经济报道周四称，浙江省住建厅的一位负责人针对温州松绑限购一事表示，正对此事进行调查、了解，不排除有叫停的可能性，具体会再发通知。温州日前允许本地户籍家庭购买第二套住宅，而当地2011年3月出台的限购令规定仅能新购一套住房。温州成为三年来首个放松限购的城市。路透