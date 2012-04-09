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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 9日 星期一 13:39 BJT

温州兄妹集资诈骗过亿元 被判死缓

浙江省温州市中级人民法院对一起兄妹合伙非法集资案作出一审宣判，被告人王彩平犯集资诈骗罪，骗取逾1亿人民币，判处死刑，缓期二年执行，并处没收个人全部财产。新华社周五晚间报道自2009年王彩平与其兄王光林(在逃)以购买厂房、购置房产、开担保公司的名义，以支付高额利息为诱饵，向他人借款。路透

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