温州企业年底还债压力迫近 资金链或再断裂--报载

年关将近，温州民间借贷将按惯例进行年终清算，还贷高峰期即将来临。《中国证券报》周二援引温州市政府相关报告称，企业资金链断裂引发的倒闭和企业主出走现象可能还会局部出现。该报援引温州当地一官员称，虽然温州出台多项救助措施,对小、微型企业给予财税扶持，但企业困局或将持续到明年一季度。路透