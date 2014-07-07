分析：西方投资人对中国感兴趣 但还不致为之疯狂

图为游客在观看上海浦东金融区。 REUTERS/Carlos Barria

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中国已经提出多项对内及对外开放汇市、股市及债市的提案，但至今仍未能解决国际投资人对于绩效、进出难易度及流动性等疑虑。

中国正在加速让资本市场自由化，终极目标为让其货币可以自由兑换，从而在全球经济中扮演更重要角色。

随着中国开放各个市场，其可以提供投资人和许多前缘市场类似的吸引力，也就是汇率中长期升值，且对于早期投入的投资人提供潜在的高额回报。

举例而言，海外人民币债券、亦即点心债市场才刚成立四年，规模就已经达到1,200亿美元。

但该市场主要集中在香港，尽管英国也同时开辟此一市场以掌握当中的潜在丰厚契机。

“人民币债券次级市场的发展仍付之阙如，”伦敦市政府近期委托的调查结果指出。

“伦敦有一些重大的发行活动...但2011至2012年的热络活动后，次级市场基本上已经告终，”该报告并提到，并建议英国和中国讨论如何提振这块市场。

近期发展包括指派中国建设银行做为伦敦的人民币清算行，其目的再于加强该市场的流动性、推行人民币/英镑交易，同时还有在亚洲推出人民币/韩元的计划。

还有一项香港-上海股票投资计划将在今年稍晚推出，将允许两地股票进行交易，让在香港立足的国际投资人得以接近中国。

**追逐收益**

中国应该能够善加利用全球追逐收益的机会，点心债市场今年上半年已经大放异采。

根据汤森路透资料，今年以来点心债的新发行量总计达3,586亿元人民币(577亿美元)，接近2013年去年全年总量，这些点心债主要由中国机构发行。

外资投资点心债市场不需要额度许可，与中国境内资本市场不同。

“这对外资是很方便的第一步，”汇丰资产管理香港投资总监Gregory Suen指出。

法国巴黎银行新兴市场主权及信用策略部门主管David Spegel的研究显示，在今年新兴市场的本币发债量之中，点心债占了大宗。

中国当局今年决定放宽人民币波动区间，以加强人民币的双向交易，这也显示中国有意提高市场力量的影响性。

但希望利用人民币升值切入利差交易操作的投资者，则因此而受挫；人民币不久前才开始逆转今年的跌势。

此外，货币政策趋于宽松，削弱了人民币对部分投资人的吸引力，点心债收益率CNHI=HSBC4.4%，低于新兴市场本币债的平均收益率水准。

“基于中国的金融抑制情况，及实质收益率偏低甚至为负...我们目前对中国债券并未抱持正面看法，”Acadian资产管理新兴债券投资经理人Bryan Carter称。

**股市低迷**

中国A股市场市值接近4万亿美元，规模远超过H股市场，后者市值约6,000亿美元。

新兴市场基金Ashmore是香港以外首个获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格的资产管理公司。

“内地市场又大、又深、又广，作为起点，这个市场比H股更加多样化，”Ashmore投资组合经理Julie Dickson表示。“越来越多的投资者开始关注这个市场。”

投资者称，A股比H股估值略微便宜，而且投资者可以通过A股更广泛地投资于小型公司、互联网公司和其他专注中国消费题材的类股。

但中国股市也因未能展现经济成长力道而饱受诟病。中国经济增速虽放缓，但年增速仍超过7%。

中国股市今年再度下跌，部分原因是受启动IPO或预期启动IPO打压，而多数新兴股市则上涨。

MSCI明晟指数公司上月宣布，不会按原计划把中国A股纳入新兴市场指数，表明多数投资者尚未准备好投资中国内地市场。以MSCI新兴市场指数为基准的资产约有1.3万亿美元。

对内地市场没有投资配额的投资者的抵触情绪意味着，该市场股价仍有待评估。

East Capital董事长Peter Elam Hakansson表示，配额体系限制意味着，多数投资者尚未准备好把A股纳入指数基准。

“或许有点太早，”他说。(完)

(编译 张明钧/蔡美珍/李爽 审校 孙茉莉/艾茂林)

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