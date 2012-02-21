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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 21日 星期二 09:02 BJT

西部大开发十二五规划基建优先

中国国务院日前正式批复西部大开发"十二五"(2011-2015年)规划，明确提出重点任务及重大工程，继续把基础设施建设放在优先位置。规划指出加快构建以交通、水利为重点的适度超前、功能配套、安全高效的现代化基础设施体系，并深入实施以市场为导向的优势资源转化战略。路透

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