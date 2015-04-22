西方国家行业组织申诉中国钢铁出口过高

路透伦敦4月21日 - 欧美钢铁行业组织周二向中国提出申诉，认为中国没有采取足够措施控制钢铁行业的过剩产能并遏制其创纪录的出口。

中国是全球第一大钢铁生产国，去年钢铁出口量增长50%左右，创下9,400万吨的历史新高，但今年出口量开始回落。

这是因为中国政府取消了对某些钢铁产品的出口退税，而国际上的反倾销举措也日益加强。

中国政府还出台了削减钢铁过剩产能的措施，包括加强环保政策执行力度，以及向落后钢厂提供激励措施促其关停。

但钢铁行业组织，如Eurofer和美国钢铁产业协会(American Iron and Steel Institute)表示，中国的“钢铁产业调整政策”仍不能从根源上解决钢铁出口过高问题。

“政策并没有有效解决中国钢铁产能过剩问题。这仍是由国家来扮演重要角色，而非真正的市场力量，”Eurofer、AISI和另外六家钢铁机构在向北京提出的正式声明中称。

“有效削减过剩产能的唯一办法是取消政府支持及行业补贴，让基本的市场力量来决定行业产出，”他们补充道。

中国过剩钢铁产能估计有3亿吨左右。

国际钢铁协会稍早表示，中国3月钢铁产量下降1.2%。但中国钢铁工业协会(CISA)公布的4月前10天的数据显示，中国大型钢厂日产量增长5.1%。

“虽然我们预计今年中国钢铁产量将减少1-2%，但没什么迹象显示该行业已经开始进行重大调整，”Capital Economics资深大宗商品分析师Caroline Baine称。

钢铁价格徘徊在六年低位附近，因最大消费国--中国的经济增长放缓、进入工业密集型程度降低的发展阶段，从而导致钢铁需求下滑、出现结构性供应过剩。(完)

(编译 王颖/许娜；审校 张荻)

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