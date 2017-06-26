西部数据不同意韩国SK海力士参与收购东芝芯片业务

路透东京6月26日 - 西部数据(WDC.O)已告知东芝(6502.T)，若胜出的收购方包括韩国的SK海力士(000660.KS)，则将不同意东芝重要的存储芯片业务的出售案。

西部数据与东芝共同运营东芝一家主要的半导体工厂，双方因东芝芯片出售案翻脸，西部数据已向美国一家法院申请禁令，阻止东芝未经其同意的任何芯片交易。

“我必须明确的是，西部数据不会同意与上述财团合作，”西部数据CEO Stephen Milligan在给东芝董事会的信中说。

这封信的日期是6月25日，路透周一看到。信中称SK海力士加入收购东芝芯片业务的财团“增加了技术泄漏的可能性，未来可能给合资企业带来损害。”

路透上周报导，贝恩资本(Bain Capital)计划成为东芝芯片业务的最大投资方，将斥资8,500亿日圆(77亿美元)入股该业务。贝恩资本是竞购东芝芯片业务的一个财团的成员之一，该财团成员还包括政府支持的基金--日本产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行(DBJ)。

SK海力士在NAND闪存芯片领域比较薄弱。消息人士称，贝恩资本计划要为交易融资8,500亿日圆，SK海力士将提供这笔资金的一半。

东芝社长兼CEO纲川智在上周五的记者会上表示，SK海力士将不会持有任何股权，也不会介入管理--如此安排不太可能引发监管机构的阻拦，并且可以防止关键技术信息的泄露。

东芝目前急于要在6月28日年度股东大会召开前达成协议。（完）