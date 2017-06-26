西部数据不同意韩国SK海力士参与收购东芝芯片业务

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透东京6月26日 - 西部数据(WDC.O)已告知东芝(6502.T)，若胜出的收购方包括韩国的SK海力士(000660.KS)，则将不同意东芝重要的存储芯片业务的出售案。
西部数据与东芝共同运营东芝一家主要的半导体工厂，双方因东芝芯片出售案翻脸，西部数据已向美国一家法院申请禁令，阻止东芝未经其同意的任何芯片交易。
“我必须明确的是，西部数据不会同意与上述财团合作，”西部数据CEO Stephen Milligan在给东芝董事会的信中说。
这封信的日期是6月25日，路透周一看到。信中称SK海力士加入收购东芝芯片业务的财团“增加了技术泄漏的可能性，未来可能给合资企业带来损害。”
路透上周报导，贝恩资本(Bain Capital)计划成为东芝芯片业务的最大投资方，将斥资8,500亿日圆(77亿美元)入股该业务。贝恩资本是竞购东芝芯片业务的一个财团的成员之一，该财团成员还包括政府支持的基金--日本产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行(DBJ)。
SK海力士在NAND闪存芯片领域比较薄弱。消息人士称，贝恩资本计划要为交易融资8,500亿日圆，SK海力士将提供这笔资金的一半。
东芝社长兼CEO纲川智在上周五的记者会上表示，SK海力士将不会持有任何股权，也不会介入管理--如此安排不太可能引发监管机构的阻拦，并且可以防止关键技术信息的泄露。
东芝目前急于要在6月28日年度股东大会召开前达成协议。（完）
(编译 刘秀红/李春喜/高琦 审校 王洋/艾茂林)
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