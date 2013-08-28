独家:西方告知叙利亚反对派或在数日内打击阿萨德军队--消息(更新版)

8月26日在Aleppo镇拍到的叙利亚反政府武装。 REUTERS/Ammar Abdullah

路透安曼8月27日 - 出席叙利亚全国联盟与各方代表在伊斯坦布尔会议的消息人士透露，西方大国告知叙反对派，叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)的武装力量料或在数日内遭受打击。

“反对派被明确告知，以阻止阿萨德政权进一步使用化学武器为目的的行动，可能最早在几天内进行，但他们仍应为日内瓦的和平谈判做准备，”一位出席会议的消息人士周一告诉路透。

消息称，此次会议在伊斯坦布尔的一家酒店举行，与会者包括叙利亚全国联盟的重要人物，例如该组织领导人杰尔巴阿(Ahmad Jarba)；11个“叙利亚之友”核心成员国的特使，包括前美国驻叙利亚大使福特(Robert Ford)。

叙反对派声称要对8月21日政府军在大马士革反对派控制区使用毒气实施报复。此次毒气袭击造成数百人死亡。

另一位消息人士称，福特在此次会议上告知杰尔巴阿，叙利亚全国联盟应可以期待，“会有恰当的行动，以阻吓再度使用化学武器”。

杰尔巴阿向“叙利亚之友”提供了一份清单，列出了可供军事打击的11个目标。

“叙利亚之友”核心成员包括美国、英国、法国、意大利、德国、土耳其、沙特、埃及、约旦、阿联酋以及卡塔尔。

“美国把军事行动和化学武器问题挂勾。但这讯息是非常明确的，他们预期这次攻击足够猛烈，可以迫使阿萨德前往日内瓦，并接受一个享有全部权力的过渡政府，”一名叙利亚反对派人士表示。

“向反对派发出的讯息是，为日内瓦谈判组建一个代表团，并为可能来到的过渡时期做准备。但我们也必须为政权垮台的可能性做好准备。”该名消息人士指出。

阿萨德政府的外交部长Walid Moualem曾在6月表示，当局愿意建立一个基础广泛的统一政府，但“不会前往日内瓦把政权交给另一方”，暗示阿萨德无意交出控制权。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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