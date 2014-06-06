博客：西方国家思考如何防止或打赢世界大战

记者 Peter Apps - 专注于对抗伊斯兰武装组织10多年的西方军事规划者再次深思大国间可能爆发的战争，以及如何防止意外引发战争。

虽然从未忘记与俄罗斯的冷战，现任和前任西方官员们表示，克里米亚并入俄罗斯令北约国家放弃了战略假设，认真考虑常规战争和核战争。

3月的时候，大部分北约成员国还认为欧洲并未面对迫切的军事威胁，只有波罗的海国家等东部成员国是例外。

仍没有人认为俄罗斯会进攻任何北约成员国，但为了威慑，西方官员们称他们必须对意外事件进行考虑和计划。

中国崛起对美国太平洋盟国的威胁也让军事规划者考虑如何控制那里的风险，并确保局部冲突不会升级为全球战争。

美国总统奥巴马上月在西点军校发表外交政策演讲时主要谈及反恐和从阿富汗撤军。他表示其他国家的风险比柏林墙倒塌前低得多，但也明确指出风险仍存在。

“不受控制的地区性侵略，无论是在乌克兰南部、南海还是世界其他地方，最终都会影响我们的盟国，可能迫使我们的军队参与其中。”奥巴马说道。

美国与俄罗斯和中国的紧张局势升级的速度几乎比美国政府任何人的预测都快。本周晚些时候在诺曼底举行的诺曼底登陆70周年纪念活动中，奥巴马将和普京会面，紧张局势料成为主题。

上周在新加坡举行的香格里拉对话凸显了中美在地区海洋纠纷和网络安全等方面的分歧加大。

现任和前任官员们表示，美国政府近几周一直在安抚盟国，并向敌人暗示美国真正的红线在哪里。

美国可能没有准备好向乌克兰出兵，但如果北约成员国遭到进攻，美国将不可避免地被卷入战争。这些条约责任并不是新的，但美国官员们称，需要明确美国非常认真地履行这些责任。

他们希望这样能够降低发生意外战争的风险：一个国家错误地预计其他国家不会进行回应而采取行动。

“并不是俄罗斯或中国领导人寻求发动战争，美国显然也不是。真正的担忧是误判。”前美国国防部副部长、现在为战略与国际研究中心工作的Kathleen Hicks说道。

专家们称，世界大战的导火索可能是南海冲突、俄罗斯前苏联邻国的种族争斗或网络攻击。

和第一次世界大战爆发时的1914年一样，没人知道现代的世界大战会是什么样子。

现任和前任官员们指出，很多军事猜测认为冲突仍将是常规的，但拥有核武器的国家却在确保其核战争计划与时俱进，维持共同确定的摧毁目标名单。

一些专家认为，在前所未有的互联网时代，网络攻击对全球贸易几乎会产生一样的毁灭性影响。

但是原以为能够预防冲突的体系可能正在遭受削弱。

美俄之间的联系今年已经弱化，因北约国家为抗议俄罗斯将克里米亚并入版图，取消了与俄方的会议和军事交流。

与中国的联系在过去一个月里也已降级，尤其是从华盛顿方面指控五名中国军官进行网络间谍活动。中国当局否认了美方的这一指控。

一些分析人士称，西方面临的又一个挑战是俄罗斯和中国都知道美国将难以应对同时发生的多场冲突。