西方国家同意扩大对俄制裁 瞄准金融、国防和能源业

2014年7月17日在布鲁塞尔拍到的图片。 REUTERS/Francois Lenoir

路透乌克兰基辅/顿涅茨克7月28日 - 美国和欧洲领导人周一同意对俄罗斯金融、国防和能源行业实施更广泛的制裁，与此同时乌克兰表示政府军正向马航MH17客机坠毁现场挺进。

美国总统奥巴马与德国、英国、法国和意大利领导人在电话会议中讨论了这些新制裁举措。马航飞机在乌克兰东部亲俄反叛分子控制地区被击落后，欧美领导人希望通过新制裁举措进一步施压俄罗斯总统普京。

“正是因为我们尚未看到普京做出战略性转变，所以我们认为完全有必要采取额外举措，而这正是欧美本周打算做的事情，”奥巴马的国家安全顾问Tony Blinken称。

本月稍早马航客机坠毁后，要求西方国家对俄罗斯实施更严厉制裁的呼声愈发高涨。西方国家此前已经对俄采取制裁，但仅局限于少数个人和企业。

预计欧盟国家将试图在周二就更严厉的制裁举措达成最终协议，其中包括对俄罗斯国有银行关闭欧盟资本市场，未来禁止向俄罗斯销售武器，以及限制对俄提供能源技术以及可能会被用于防务的技术。

欧盟消息人士表示，外交官员已就针对企业和个人实施资产冻结的新制裁名单初步达成一致，制裁对象包括普京的同伴。

“来自该地区的最新信息显示，即便在MH17客机被击落后，俄罗斯仍继续越境输送武器，向(乌克兰)分离势力提供实际支持，”英国首相卡梅伦在电话会议后发布声明称。

“(这些国家的)领导人一致认为，国际社会应让俄罗斯进一步付出代价，欧盟应尽快同意对俄罗斯的严厉行业制裁方案。”

日内稍早，俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，美国和欧盟对俄罗斯官员和企业实施的制裁举措将达不到目标。

“我们将克服某些经济领域中出现的困难，我们可能变得更加独立，并且对我们自身的力量更具信心，”拉夫罗夫在记者会上表示。

**乌克兰政府军向前推进**

乌克兰政府周一表示，政府军从叛军手中夺回更多领土，并且正在接近坠机地点。此前国际调查员称，由于冲突，他们不能到达该地点。

乌克兰官员称，政府军已经夺回叛军手中位于坠机地点附近的两个城镇，并试图夺回对Snezhnoye的控制权。乌克兰和美国政府认为，乌克兰叛军在Snezhnoye附近发射了地空导弹，将MH17客机击落。

一个亲政府武装组织表示，过去24小时冲突已造成23名成员身亡。一个叛军指挥官称，他损失了30名士兵。

乌克兰官员周一表示，对黑匣子的分析显示，MH17客机是被导弹击落。

已经下载了黑匣子数据的英国调查人员未发表评论。他们之前称，已经将信息移交给荷兰领导的国际调查小组。(完)

(编译 许娜/杜明霞；审校 张涛/张荻)

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