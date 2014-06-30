西方政客纷纷求见印度总理莫迪 意在促成国防交易

中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透新德里6月29日（记者 Frank Jack Daniel） - 西方国家政府官员蜂拥前往会见印度新任总理莫迪，因为印度政府准备向外资开放新兴的国防行业，此举带来数十亿美元的交易前景。
未来10天里，法国、美国和英国高官将相继抵达印度。
莫迪准备加速印度武器装备的现代化。他希望加强印度军力，将印度从全球最大的军火进口国逐渐变成重量级的军火生产国；这也是印度独立以来每位总理都无法达成的目标。
印度新政府目前的一项提议是上调外国投资上限，甚至可能在一些国防项目上允许外方独资。
“所有国家都在试图说服印度，因为外界预期印度市场将发生变革。”伦敦国王学院国际关系教授、印度国防问题专家Harsh Pant表示。
“他们感觉到要发生大事，希望取得先发优势。”
第一个抵达新德里的将是法国外长法比尤斯，他的主要任务是敲定向印度销售126架Dassault Aviation(AVMD.PA)生产的Rafale战斗机，交易价值约150亿美元。
美国参议员麦凯恩下周也将抵达印度。
英国政府一名消息人士周五称，英国外交大臣黑格和财政部长奥斯本料于7月第二周出访印度。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透4月16日 - 对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。