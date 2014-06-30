西方政客纷纷求见印度总理莫迪 意在促成国防交易

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里6月29日（记者 Frank Jack Daniel） - 西方国家政府官员蜂拥前往会见印度新任总理莫迪，因为印度政府准备向外资开放新兴的国防行业，此举带来数十亿美元的交易前景。

未来10天里，法国、美国和英国高官将相继抵达印度。

莫迪准备加速印度武器装备的现代化。他希望加强印度军力，将印度从全球最大的军火进口国逐渐变成重量级的军火生产国；这也是印度独立以来每位总理都无法达成的目标。

印度新政府目前的一项提议是上调外国投资上限，甚至可能在一些国防项目上允许外方独资。

“所有国家都在试图说服印度，因为外界预期印度市场将发生变革。”伦敦国王学院国际关系教授、印度国防问题专家Harsh Pant表示。

“他们感觉到要发生大事，希望取得先发优势。”

第一个抵达新德里的将是法国外长法比尤斯，他的主要任务是敲定向印度销售126架Dassault Aviation 生产的Rafale战斗机，交易价值约150亿美元。

美国参议员麦凯恩下周也将抵达印度。