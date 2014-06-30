西方政客纷纷求见印度总理莫迪 意在促成国防交易

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里6月29日（记者 Frank Jack Daniel） - 西方国家政府官员蜂拥前往会见印度新任总理莫迪，因为印度政府准备向外资开放新兴的国防行业，此举带来数十亿美元的交易前景。
未来10天里，法国、美国和英国高官将相继抵达印度。
莫迪准备加速印度武器装备的现代化。他希望加强印度军力，将印度从全球最大的军火进口国逐渐变成重量级的军火生产国；这也是印度独立以来每位总理都无法达成的目标。
印度新政府目前的一项提议是上调外国投资上限，甚至可能在一些国防项目上允许外方独资。
“所有国家都在试图说服印度，因为外界预期印度市场将发生变革。”伦敦国王学院国际关系教授、印度国防问题专家Harsh Pant表示。
“他们感觉到要发生大事，希望取得先发优势。”
第一个抵达新德里的将是法国外长法比尤斯，他的主要任务是敲定向印度销售126架Dassault Aviation 生产的Rafale战斗机，交易价值约150亿美元。
美国参议员麦凯恩下周也将抵达印度。
英国政府一名消息人士周五称，英国外交大臣黑格和财政部长奥斯本料于7月第二周出访印度。（完）
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200