焦点：西方制裁发威 伊朗流入亚洲市场原油减少

* 保险业者更不愿为运送伊朗石油的油轮承保

* 伊朗原油的亚洲四大买家均已减少进口

* 英国首相将对日本表示,将持续对伊朗施压

路透东京/香港4月10日电---业界消息人士周二表示,日本贸易商将自4月起减少进口伊朗原油,此为西方制裁抑制伊朗石油流入其亚洲最大客户的最新迹象.

保险业者愈发不愿为搭载伊朗石油的油轮承保,中国石化(0386.HK)旗下单位一名高层主管表示,由於制裁引发的供给威胁,公司对来自伊朗的原油愈发谨慎应对.

美国及欧盟加强对伊朗石油贸易的制裁,以期降低油元的流动,并迫使伊朗停止核计划.

"伊朗原油目前是个相当敏感的话题,"上海石化(0338.HK)财务总监叶国华在财报说明会上向记者表示."今年我们将持续对进口伊朗原油审慎处理."

中国、印度、日本及韩国为伊朗原油的亚洲四大买主,且均削减进口.这次的制裁使得希望持续进口的炼油业者很难找到承运商、承保商及结算行.

日本业界消息人士表示,贸易商及炼油商4月将减少伊朗原油日进口量约6万桶.

据最新取得的政府数据,上述削减规模约当日本今年前两个月日进口量322,900桶的18.5%左右.

**最大化地施压**

英国首相卡梅伦(David Cameron)周二抵达东京,他称将向日本表示,持续对伊朗施压是重要的.

"我们深知,日本特别需要和依赖进口石油,"他向记者表示."显然我将说,我们最大化地对伊朗施压是多么重要...石油禁运的力度越强,效果就越好."

一名业界高层官员对路透称,等到欧盟针对伊朗的新制裁措施令7月生效後,同西方市场往来密切的香港船运保险商将不能再为载有伊朗石油的油轮提供全额保险.

中国是全球第二大石油消费国,也是伊朗最大的贸易夥伴和石油买家,购买量占伊朗原油总出口量的20%.伊朗是中国第三大石油供应国,仅次于沙特阿拉伯和安哥拉.

香港船东会董事Arthur Bowring指出,随着更多的保险商证实他们将很快停止或大幅削减为载有伊朗石油的油轮提供保险,中国政府或许需要介入,并承担从伊朗获取合同规定原油供应的风险.

欧盟对伊朗的制裁将关闭欧洲对全球所有运载伊朗石油油轮的再保险市场.当保额超越商业保险商能够应对的范围时,再保险协助将风险分散开来.

日本和韩国已经展开游说,寻求从欧盟制裁中获得豁免,但保险业和航运业高管称,看起来禁令很可能全面实施.(完)

--编译 龚芳/肖群英;审校 杜明霞

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