两名西方记者在叙利亚丧生

路透安曼2月22日电---叙利亚反对派活动人士和目击者称，两名西方记者周三在霍姆斯市丧生，炮弹曾击中他们所在的房屋。

这两名记者分别是英国《星期日泰晤士报》的Marie Colvin和法国摄影师Remi Ochlik。

一名目击者通过电话对路透表示，炮弹击中了他们所在的房屋，当两人逃离时又被一枚火箭弹击中。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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