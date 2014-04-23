中日等20余国就防范海上意外冲突达成共识

路透青岛4月22日（记者 Megha Rajagopalan） -在西太平洋拥有利益的20多个国家周二签署了《海上意外相遇规则》，或有助于确保军舰间不会因沟通问题发生冲突。

来自中国和美国的海军官员对路透表示，该规则并非意在直接解决领土纠纷等问题。

但在有争议海域发生的事件令人益发担心引发意外冲突，并可能升级为全面冲突。

在西太平洋海军论坛年会举办地青岛，包括中国、日本、菲律宾和马来西亚在内的20多个国家就上述规则达成共识。

路透获得的规则草案称：“文件不具有法律约束力，是最大程度确保海洋安全的沟通协调方式。”

规则的最终版本并未公布，一名了解情况的海军官员称，草案的措辞和正式达成的协议很接近。

中国海军副司令员徐洪猛在论坛间隙称，规则将对海上行为产生正面影响，并强调规则是自发性的。

但他表示，该规则对东海和南海有争议水域内的行为不会有影响。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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