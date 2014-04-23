中日等20余国就防范海上意外冲突达成共识

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透青岛4月22日 - 在西太平洋拥有利益的20多个国家周二签署了《海上意外相遇规则》，或有助于确保军舰间不会因沟通问题发生冲突。
来自中国和美国的海军官员对路透表示，该规则并非意在直接解决领土纠纷等问题。
但在有争议海域发生的事件令人益发担心引发意外冲突，并可能升级为全面冲突。
在西太平洋海军论坛年会举办地青岛，包括中国、日本、菲律宾和马来西亚在内的20多个国家就上述规则达成共识。
路透获得的规则草案称：“文件不具有法律约束力，是最大程度确保海洋安全的沟通协调方式。”
规则的最终版本并未公布，一名了解情况的海军官员称，草案的措辞和正式达成的协议很接近。
中国海军副司令员徐洪猛在论坛间隙称，规则将对海上行为产生正面影响，并强调规则是自发性的。
但他表示，该规则对东海和南海有争议水域内的行为不会有影响。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。