欧洲央行将对俄罗斯两家最大银行的旗下分支进行监管

独家：消息人士称沙特料搁置或重组数以十亿美元的未完成项目
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透法兰克福6月27日 - 欧洲央行将监管俄罗斯两家最大银行的奥地利分支，并进行体质检查，对这两家银行在欧洲业务活动进行前所未见的管控。
欧洲央行周五表示，已经将俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)和俄罗斯外贸银行(VTB Bank)加入其将要监督的120家银行名单内。这两家银行分别为俄罗斯的第一大和第二大银行，欧洲央行认为，其跨境交易规模很大，可能对欧元区构成风险。
欧洲央行正准备对区内大银行进行监管，这是实现全面银行业联盟的关键组成部分。该制度创设的目的在于密切监视银行业，避免2008年那样动摇发达国家的金融危机再次爆发。
银行业监管将扩大欧洲央行的管辖范围，这可能让莫斯科不安。而与此同时，欧盟领导人警告俄罗斯，准备因乌克兰问题对俄实施进一步制裁。
俄联邦储蓄银行由普京总统的支持者German Gref经营，外贸银行的多数股权由俄政府持有。一位发言人称，两家银行的分支机构明年都将接受欧洲央行单独的体质检查。外贸银行拒绝置评，亦未能立即联络到联邦储蓄银行。
**名单缩水**
欧洲央行将在11月监管遍布在欧元区18个国家的大型银行。欧洲央行上周五公布了一份将受其监管的大银行名单，最终名单将在9月4日公布。
上周名单和央行去年公布的128家需接受银行质量体检的名单不尽相同。观察名单中有12家被剔除，其中有三家是德国银行。
那些从名单上被除名的包括德国企业融资机构IKB，它曾是金融危机期间在首波垮下的大型银行之一。另外被移除的业者还有德国国营银行KfW的出口融资分支、PSA标致雪铁龙在法国的汽车融资部门Banque PSA Finance以及爱沙尼亚的DNB Bank。
清算机构法国的LCH Clearnet以及卢森堡Clearstream也从欧洲央行即将监管的机构名单剔除。
除了俄罗斯两家最大银行的奥地利分支之外，欧洲央行名单还新增两家银行，分别是：比利时的Banque Degroof以及巴克莱的意大利分行。Degroof也将被列入明年需接受欧洲央行体检的银行名单。
“欧洲央行有了监管权的事实，使其被赋予了更大的政治影响力，”比利时智库Bruegel的Nicolas Veron说。“欧洲央行是在尽其份内的职责。”
浏览欧洲央行最新公布的完整名单文件，请点击
浏览欧洲央行2013年10月公布的临时名单，请点击
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(编译 郑茵/李婷仪 审校 张明钧)
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