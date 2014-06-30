欧洲央行将对俄罗斯两家最大银行的旗下分支进行监管

路透法兰克福6月27日 - 欧洲央行将监管俄罗斯两家最大银行的奥地利分支，并进行体质检查，对这两家银行在欧洲业务活动进行前所未见的管控。

欧洲央行周五表示，已经将俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)和俄罗斯外贸银行(VTB Bank)加入其将要监督的120家银行名单内。这两家银行分别为俄罗斯的第一大和第二大银行，欧洲央行认为，其跨境交易规模很大，可能对欧元区构成风险。

欧洲央行正准备对区内大银行进行监管，这是实现全面银行业联盟的关键组成部分。该制度创设的目的在于密切监视银行业，避免2008年那样动摇发达国家的金融危机再次爆发。

银行业监管将扩大欧洲央行的管辖范围，这可能让莫斯科不安。而与此同时，欧盟领导人警告俄罗斯，准备因乌克兰问题对俄实施进一步制裁。

俄联邦储蓄银行由普京总统的支持者German Gref经营，外贸银行的多数股权由俄政府持有。一位发言人称，两家银行的分支机构明年都将接受欧洲央行单独的体质检查。外贸银行拒绝置评，亦未能立即联络到联邦储蓄银行。

**名单缩水**

欧洲央行将在11月监管遍布在欧元区18个国家的大型银行。欧洲央行上周五公布了一份将受其监管的大银行名单，最终名单将在9月4日公布。

上周名单和央行去年公布的128家需接受银行质量体检的名单不尽相同。观察名单中有12家被剔除，其中有三家是德国银行。

那些从名单上被除名的包括德国企业融资机构IKB，它曾是金融危机期间在首波垮下的大型银行之一。另外被移除的业者还有德国国营银行KfW的出口融资分支、PSA标致雪铁龙在法国的汽车融资部门Banque PSA Finance以及爱沙尼亚的DNB Bank。

清算机构法国的LCH Clearnet以及卢森堡Clearstream也从欧洲央行即将监管的机构名单剔除。

除了俄罗斯两家最大银行的奥地利分支之外，欧洲央行名单还新增两家银行，分别是：比利时的Banque Degroof以及巴克莱的意大利分行。Degroof也将被列入明年需接受欧洲央行体检的银行名单。

“欧洲央行有了监管权的事实，使其被赋予了更大的政治影响力，”比利时智库Bruegel的Nicolas Veron说。“欧洲央行是在尽其份内的职责。”

浏览欧洲央行最新公布的完整名单文件，请点击

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浏览欧洲央行2013年10月公布的临时名单，请点击

here (完)

(编译 郑茵/李婷仪 审校 张明钧)

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