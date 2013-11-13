《焦点》中资公司另辟蹊径在西非获取铁矿石资源

在竞购Afferro之前，IMIC已经与中国铁路工程总公司(CREC)的一个子公司达成合作，共同建设基础设施；并与铁矿石进口商中国铁路物资总公司合作，安排Afferro旗下Nkout矿的销售。

这与几年前的做法有着很大不同，当时大型中国国有矿企多是收购西非项目权益，而这些项目的成果好坏不一。

2010年中国铝业 牵头一个中资财团收购力拓 在几内亚Simandou铁矿近45%的股权，虽然这是全球最大的尚未开发的铁矿之一，但该矿还要好几年后才能投产。

2012年山东钢铁集团 以15亿美元收购专注塞拉利昂的矿企African Minerals 的25%股权，还包括一项销售协议。但产能提升速度慢于预期，最终导致African Minerals赔钱。

Sundance 则可能是又一个投资失败的案例。该公司拥有横跨喀麦隆和刚果共和国的Mbalam-Nabeba铁矿，但今年中国汉龙集团对该公司的收购以失败告终，使Sundance不得不通过其他渠道筹资。

Sundance首席执行官Giulio Casello对路透表示，中国国有基建公司和其他国际建设公司都对该项目有兴趣，这个项目规模之大在该地区名列前矛，且所有关键的审批文件都已经到手。

他确信2014年初合作协议将理出眉目，而且不会再有汉龙那样的问题。

“这次不一样，这不是收购，”Casello说。

“这次是基建公司建设港口和铁路，而我们用资源还债。”(完)