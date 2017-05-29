西澳州政府要求力拓和必和必拓支付先期费以填补预算缺口

路透悉尼5月29日 - 手头拮据的西澳州政府要求力拓(RIO.L) (RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)支付数以十亿美元计的前期费用，才会取消对其铁矿石生产的一项长期征税。

西澳州提出的上述要求为与上述矿业公司谈判创造了条件。西澳州矿产富集，但在采矿业荣景结束后积累了逾300亿澳元(230亿美元)的债务。上述矿业公司可能不会答应该要求，除非是其能够得到很大好处。

根据提议，上述两家矿业公司需要支付至多40亿澳元(30亿美元)，政府才会取消0.25澳元/吨的针对铁矿石生产的一项长期征税，其中一部分可能会再征50年。

该州财政主管Ben Wyatt称，该提议仍处于初步阶段。

“这个方案要在一系列因素的作用下才能接近成形，其中一个因素显然就是矿商的参与和认同，”Wyatt周一对记者说。

据一位公司发言人，力拓之前已经拒绝了该付款提议。必和必拓发言人未予置评。

这两家矿商定于本周同政府会面，但接近其中一家公司的消息人士称，这项提议可能开创一个不受欢迎的先例。

“力拓与必和必拓最不愿意做的，就是在政府每次陷入财务危机时充当自动提款机，”这位消息人士说。该人士未获授权就此事公开发言。

基于两家公司去年总计约6亿吨的铁矿石产量，这项每吨0.25澳元的税收提议将给西澳州带来约1.5亿美元的资金。(完)