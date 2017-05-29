西澳州政府要求力拓和必和必拓支付先期费以填补预算缺口

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透悉尼5月29日 - 手头拮据的西澳州政府要求力拓(RIO.L) (RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)支付数以十亿美元计的前期费用，才会取消对其铁矿石生产的一项长期征税。
西澳州提出的上述要求为与上述矿业公司谈判创造了条件。西澳州矿产富集，但在采矿业荣景结束后积累了逾300亿澳元(230亿美元)的债务。上述矿业公司可能不会答应该要求，除非是其能够得到很大好处。
根据提议，上述两家矿业公司需要支付至多40亿澳元(30亿美元)，政府才会取消0.25澳元/吨的针对铁矿石生产的一项长期征税，其中一部分可能会再征50年。
该州财政主管Ben Wyatt称，该提议仍处于初步阶段。
“这个方案要在一系列因素的作用下才能接近成形，其中一个因素显然就是矿商的参与和认同，”Wyatt周一对记者说。
据一位公司发言人，力拓之前已经拒绝了该付款提议。必和必拓发言人未予置评。
这两家矿商定于本周同政府会面，但接近其中一家公司的消息人士称，这项提议可能开创一个不受欢迎的先例。
“力拓与必和必拓最不愿意做的，就是在政府每次陷入财务危机时充当自动提款机，”这位消息人士说。该人士未获授权就此事公开发言。
基于两家公司去年总计约6亿吨的铁矿石产量，这项每吨0.25澳元的税收提议将给西澳州带来约1.5亿美元的资金。(完)
(编译 孙国玉/艾茂林; 审校 孙茉莉/高琦)
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透东京6月23日 - 日本6月大型制造业景气判断指数料连续第三个季度改善，可媲美两年前所及峰值，不过受海外形势的不确定性拖累，未来一季或减弱。
路透东京6月23日 - 日本东芝周五称，估计截至3月财年的亏损要大于此前预期，这归咎于13亿美元会计丑闻相关潜在法律赔偿，以及现已破产的美国核业务西屋电气相关负债的增长。