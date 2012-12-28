西方国家民间投资异常疲软 不利经济增长反弹

* 金融危机后民间投资复苏缓慢

* 新兴市场投资逆势增温,因企业寻求增长

* 各国政府需调整诱因,消除障碍

全球经济主编 Alan Wheatley

路透伦敦12月27日 - 金融危机步入第五个年头,富裕国家的民间投资活动仍然有如一潭死水,由此可见经济衰退之深.这也再度表明全球经济增长的天平在朝着新兴市场倾斜.

根据麦肯锡全球研究院(McKinsey Global Institute, MGI)编制的数据,到2011年时,美国民间投资缩减幅度相当于2007年国内生产总值(GDP)的3.4%,日本是缩减了3.8%,欧盟减少2.9%.

上述三个经济体GDP的其他组成部分里,没有哪个方面出现了如此高的下降幅度.投资是经济增长的基础.如果投资增长不力,自然也就不会有好的结果.

"欧洲投资活动的减少不光是压制了当前GDP增长,也可能给当地的经济能力带来长期损害."MGI在一份分析欧洲投资稀缺的报告中称.

从某个层面来说,企业谨慎控制财务不足为奇.

经受了80年来最为严重的全球性经济衰退后,美国税收和支出政策的不确定性、围绕欧洲未来的疑问和日本人口减少,都是企业主管在决定扩张业务之前必须三思的重要因素.而消费者信心也很低.

不过,若从另外一个层面看,投资缩减的程度也令人不解.企业坐拥大量现金,美国、日本和加拿大的企业获利占GDP比例也已大幅上扬.

不过,当前欧盟民间投资较2007年水平低了近15%.只有波兰方面是上涨的.因欧元区债务危机而受到严重冲击的西班牙和爱尔兰,民间投资分别大跌了27%和64%.而英法两国民间投资占GDP比例也录得创纪录的降幅.

根据MGI的计算,整体上看,2007年到2011年欧盟非政府资本支出前所未有地下降了3,500亿欧元--是民间消费跌幅的20倍,且是实际GDP减少幅度的四倍.

**仍落后于平均水平**

MGI研究显示,尽管德国、比利时、奥地利和瑞典也差不多开始恢复危机前的投资水平,但与过去几次衰退情况分析对比来看,欧盟整体而言仍远落后于平均复苏速度.

直到2011年末,希腊与西班牙的民间投资也还没有恢复增长.

汇丰控股的经济分析师Stephen King和Madhur Jha表示,税负上升和经济长期疲弱,或许可以解释英国、德国等国公司盈利能力以及投资水平受损的原因.

但这个理由无法解释美国与日本的问题.

King和Jha的假设是,跨国公司把资本投入了更具吸引力的新兴市场,尤其是蓬勃发展的亚洲,该地区投资/利润比率还在不断蹿升.

如果这个假设正确,也将成为展示经济重心如何自西向东转移的一个例子.

他们在报告中写道:"'旧的世界'不得不应对危机之后的诸多不确定性因素,在这种情况下,全球经济正在经历一段深刻调整期,这使经济当中的传统规则被打破."

那么,人们能做些什么呢?

**苦思投资诱因**

伦敦一家咨询公司主管Andrew Smithers长期以来一直认为,美国和英国的企业高管缺乏在工厂和设备方面进行长期投资的诱因,因为他们的薪酬与股东短期收益挂钩.

"在这两个国家,奖金文化都是在鼓励管理阶层不做投资及维持高利润率,"他对客户表示.需要进行改革.

由于政府预算紧张,如何促进民间部门在电力和交通等基础设施领域加大支出的讨论日趋激烈.

英国正在考虑实施更广泛的公路收费,以刺激民间公路营运商投资.

布鲁塞尔智库Bruegel学者Georg Zachmann建议,金融危机后基础设施投资方面的风险上升,可以让公有银行暂时起到缓解风险作用.

Zachmann补充称,在整个欧盟层面,为政府担保项目发行高达2.30亿欧元债券的试行计划,可以予以提高规模,以拉低借款成本.

MGI不希望再回到政府独厚某些人的老路.

但MGI认为欧洲还有很大空间,可以通过减少繁文缛节来加速资本支出.比如,MGI认为,若排除监管障碍,现成就有民间投资可为机场扩建提供资金.

MGI称,翻新现有建筑,提高新建筑节能效果,帮助欧洲实现2020年的能源目标,这可能会带动一年约370亿欧元的额外投资.

零售业方面,许多国家的规划规则限制了较具生产力的大型商店增长;建筑业方面,非常挑剔的标准令许多项目效率低下且造价昂贵;交通运输方面,在欧盟最初的15个核心国家中,现在还有11个不同的铁路货运信号系统.

"宏观经济政策与微观改革双管齐下,能够有助于确保企业恢复足够规模的投资支出计划,使企业支出成为经济强劲复苏的重大推动力量,"MGI总结道.(完)

(编译 洪曦/程琳/李爽; 审校 艾茂林/蔡美珍)

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