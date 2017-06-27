西部数据称已与KKR联手向东芝芯片业务重新提交收购要约

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透东京6月27日 - 西部数据(WD)(WDC.O)称，已经与私募股权投资公司KKR一起重新对东芝(6502.T)旗下的芯片部门提交了收购要约。
西部数据在声明中表示，作为要约的一部分，公司将提供债务融资，以促成业务出售。
西部数据同其日本合作伙伴就出售该芯片业务出现了严重的争端，已向美国法庭申请禁令来阻止没有其同意的任何交易。
东芝正在寻求在周三前与优先竞购方签署最终协议，该公司将在周三召开年度股东大会。优先竞购方是日本政府牵头的财团，包括美国私募股权公司贝恩资本。
东芝没有立即置评。(完)
(编译 高琦/侯雪苹；审校 蔡美珍/艾茂林)
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路透巴黎6月27日 - 前法国央行总裁诺亚告诉路透，英国银行业已经在悄然申请在英国退欧后在巴黎运营的牌照，因为法国新总统马克龙计划实施的改革措施，改善了巴黎作为金融中心的前景。
路透纽约6月27日 - 美国保德信金融集团旗下投资管理部门PGIM周二称，全球地产市场的黄金时代似乎接近尾声，因利率上升和回报率下降损及地产市场的表现，但地产业前景依旧亮丽。