西部数据称已与KKR联手向东芝芯片业务重新提交收购要约

路透东京6月27日 - 西部数据(WD)(WDC.O)称，已经与私募股权投资公司KKR一起重新对东芝(6502.T)旗下的芯片部门提交了收购要约。

西部数据在声明中表示，作为要约的一部分，公司将提供债务融资，以促成业务出售。

西部数据同其日本合作伙伴就出售该芯片业务出现了严重的争端，已向美国法庭申请禁令来阻止没有其同意的任何交易。

东芝正在寻求在周三前与优先竞购方签署最终协议，该公司将在周三召开年度股东大会。优先竞购方是日本政府牵头的财团，包括美国私募股权公司贝恩资本。

东芝没有立即置评。(完)