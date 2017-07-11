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（重发）西部数据称其对东芝芯片业务的最新报价已赶上竞争对手
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2017年7月11日 / 凌晨1点48分 / 2 天前

（重发）西部数据称其对东芝芯片业务的最新报价已赶上竞争对手

1 分钟阅读

（重发以修改文末审校署名。）

路透7月10日 - 西部数据(WD)(WDC.O)表示，他们对东芝(6502.T)闪存业务提出的竞购条件已赶上竞争买家。本周五法院将就是否暂停拍卖程序进行庭审。

西部数据在7月7日递交的法庭文件中称，该公司自2月以来已提出六份收购提议，其中6月27日的提议赶上了最好的报价。6月21日，东芝表示，其青睐的买家是贝恩资本(Bain Capital)和日本政府投资者组成的一个财团，他们的报价是180亿美元。

东芝自2月以来一直在张罗卖出其存储器芯片业务，以弥补核业务子公司带来的亏损。东芝的存储器芯片业务在业内位列第二，仅次于三星电子(005930.KS)。但西部数据在旧金山一家法院针对东芝提起诉讼，要求叫停这笔出售交易，称自己与东芝有一家合资的日本工厂，因此东芝不能在未获其同意的情况下出售芯片业务。

西部数据首席财务长Mark Long在7月7日的文件中称，该公司6月27日与私募股权公司KKR递交的最新收购提议，“与之前新闻报导中竞购(东芝芯片业务)的最高竞争报价相当。”

西部数据不愿置评。东芝则未能立即回应置评请求。

东芝已要求旧金山法庭驳回西部数据阻止东芝出售的请求，宣称美国法庭对于总部基本位于日本的企业并不具备适当的管辖权，而且法院的禁令可能对东芝造成无法弥补的伤害。法庭听证将于周五举行。

Stifel董事总经理Aaron Rakers周日在给客户的报告中表示，新提交的文件暗示双方可能在法庭听证之前达成协议。

“鉴于过去一个月(西部数据)与东芝对所提议的收购条件所展开的部分协商，我们认为在(7月14日)听证之前可能就会有解决方法，”Rakers表示。(完)

编译 王颖/陈宗琦；审校 白云/张涛

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