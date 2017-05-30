西部数据或加入日资财团 竞购东芝芯片部门--消息人士

路透东京5月29日 - 两名知情消息人士称，西部数据(WD)(WDC.O)可能加入日本政府资金和(日本)国家公务员共济组合连合会(国公连/KKR)组成的一个财团，竞购东芝(6502.T)的芯片部门，不再像稍早那样要求直接拥有多数股权。

这个财团中包括国家支持基金--产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行(DBJ)，这被视为已经获得了政府的认可。东芝是全球第二大NAND记忆芯片制造商。

西部数据作出让步，可能成为对东芝芯片部门激烈竞购战的转折点。东芝对该部门的估值为至少2万亿日圆(180亿美元)。成功出售该项业务对东芝的复苏至关重要。

西部数据与东芝共同经营后者的闪存芯片厂，曾寻求仲裁主张东芝违反合资合约，要求获得独家协商权。

消息人士称，西部数据曾对东芝表示，需要获得该芯片部门至少51%的股权以提高竞争力，但在第一轮投标中出价较低，因此并不被看好。

消息人士周一称，西部数据目前对暂时成为中小投资方持开放态度，并计划在INCJ和KKR寻求退出投资时将持股增加到一半以上。

他们还称，尚不清楚经济产业省是否会批准。由于未被授权向媒体谈论此事，这些消息人士要求匿名。

这些消息人士表示，经济产业省认为，该芯片业务不应落入外国制造商的控制中，因从国家安全角度看，半导体行业很重要。

东芝未就出售程序的细节置评。西部数据、KKR和DBJ也未予置评。

未能立即联系到经济产业省的代表发表评论。INCJ发言人称，该基金不会对揣测置评。

消息人士称，该芯片业务的其他竞购方包括已与私募股权公司Silver Lake联手的美国芯片制造商博通(Broadcom) (AVGO.O)，以及已同韩国芯片制造商SK海力士(000660.KS)合作的贝恩资本。

他们还称，台湾富士康(鸿海)集团也与旗下的日本夏普(6753.T)组建财团，参与第二轮竞标。(完)