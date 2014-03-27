西方政府认为俄罗斯在俄乌边境持续增兵

路透华盛顿3月26日（记者 Mark Hosenball） -美国和欧洲的消息人士称，美国和欧洲的安全机构估计俄罗斯在与乌克兰接壤的边境附近部署的士兵和民兵总数超过3万人。

他们指出，这一估计数字表明欧美认为俄罗斯军队在持续涌向俄乌边境。

上周，美国和欧洲媒体广泛报道的俄乌边境俄军数量为2万人。

消息人士称，美国和欧洲的安全机构认为2万人的数字是不准确的。有些认为人数高达3.5万，有些认为人数在2.5万。

消息人士指出，美国和欧洲的政府专家认为，虽然有部队轮换情况，但俄乌边境附近的俄军数量一直在稳步、明显地增加。

消息人士称，部署在俄乌边境附近的俄军包括步兵和装甲部队等常规部队，以及一些空中支援人员。其中也包括民兵和特种部队。

美国官员称，到底普京想让这些部署在俄乌边境的部队做什么尚不清楚。美国总统奥巴马周二在海牙一个新闻发布会上被问及此事时也没有明确表态。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。